محلل سياسي يوضح تأثير خطاب نتنياهو بالكونجرس على توجه الأمريكيين بالانتخابات الرئاسية

قال توفيق حميد، المحلل السياسي، إن إعلان استضافة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي، غرضه إعلامي ليرد نتنياهو من خلاله على الرئيس جو بايدن إلى درجة ما، حيث ارتكب الأخير خطأ كبيرا للغاية بأنه أعلن في اللحظة الأولى أن تل أبيب هي صاحبة هذا المقترح ثم بعد ذلك قال إنها تحاول أن تجعلها تقبل بالمقترح.

بايدن طرح الاقتراح الأخير

وأضاف «حميد»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هناك تناقضا منذ البداية، وهناك احتمال بأن بايدن طرح الاقتراح الأخير بشأن غزة لإحراج نتنياهو، حيث خرجت مظاهرات ضده وضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اليوم التالي، لأنه أظهر نتنياهو بأنه يرفض الحل.

الحزب الجمهوري يفتقد معظم الأصوات العربية

وأشار إلى أن الحزب الجمهوري يفتقد معظم الأصوات العربية، وبالتالي يحاول أن يراهن على أكبر درجة دعم من الجانب المضمون بالنسبة له، وهو الجانب الداعم الإسرائيلي، ومن ثم يحاول الحزب أن يظهر نوعا من الولاء لتل أبيب.