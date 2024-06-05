باحث في الشؤون الأمريكية: واشنطن تحاول دفع نتنياهو لقبول مقترح الهدنة

قال كريج كاتز، الباحث في الشؤون الأمريكية، إن هناك العديد من الأمور التي تدور داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيارته للكونجرس، مشيرا إلى أن الجمهوريين في الكونجرس يرغبون في استخدام أدواتهم السياسية من أجل إحراج الديمقراطيين.

سياق القضية الفلسطينية

وأضاف «كاتز»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول المقترح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي بايدن.

وأشار إلى أن مقترح بايدن بشأن وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين تناول من خلاله هذه الحرب منذ يومين، ونتنياهو يحاول أن يستغل سلطاته لدراسة المقترح، ولكن على المستوى السياسي والعسكري هناك كثير من المفاوضات مع إسرائيل للقبول بالمقترح.