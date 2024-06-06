تعرف على إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان.. «من الأحد إلى الأحد»

أعلنت وزارة الأوقاف العمانية أن يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري هو وقفة يوم عرفة، والاثنين الموافق 17 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبناء على ذلك تبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان من يوم 9 وحتى 12 من شهر ذي الحجة، وذلك حسب المرسوم السلطاني بتحديد أيام الإجازات الرسمية.

إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان طبقا لعدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، من يوم الأحد 16 يونيو 2024 وحتى مساء الخميس 20 يونيو 2024، على أن تكون العودة إلى الدوام يوم الأحد 23 يونيو.

وكانت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، بسلطنة عمان قد أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وهو ما يخالف الحسابات الفلكية.

ووصلت بعثة الحجاج من سلطنة عمان للمملكة، واستقبل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة بمكتبه سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العُمانية.