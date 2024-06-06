حدود السحب من تطبيق إنستا باي وفق قرار «المركزي».. تصل إلى 400 ألف جنيه

خدمات مهمة يقدمها تطبيق إنستا باي الصادر عن البنك المركزي المصري، لعملاء البنوك والمحافظ الإلكترونية من خلال سهولة إجراء المعاملات المصرفية اللحظية لتحويل المبالغ المالية إلكترونيًا بين جميع البنوك، وتظهر المبالغ في حساب العميل المحولة إليه في ذات اللحظة المنفذ فيها العملية ضمن حدود السحب المسموح بها على تطبيق إنستا باي.

حدود السحب على تطبيق إنستا باي

تستعرض «الوطن»، تفاصيل حدود السحب على تطبيق إنستا باي وفق المعلن رسميًا من البنك المركزي، وهي كالآتي:

- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملة اليومية 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملة الشهرية 400 ألف جنيه.

كيفية التسجيل في تطبيق إنستا باي

- تحميل تطبيق إنستا باي من خلال «جوجل بلاي»

- تأكيد رقم الهاتف المحمول.

- تدوين بياناتك الشخصية.

- تفعيل البصمة لفتح التطبيق.

- اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.

- إضافة بيانات البطاقة البنكية.

- اضافة حسابك البنكي.

- إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.

خاصية Share link

كان تطبيق إنستا باي الصادر عن البنك المركزي المصري، أعلن عن تفعيل خاصية جديدة Share link، إذ يجرى التحويل بشكل عاجل وسريع دون إدخال أي بيانات أو معلومات تخص حساب الشخص الذي تقوم بتحويل المبالغ المالية على حسابه البنكي، ويوفر البنك المركزي بيئة أكثر أمنًا في هذه الخاصية الجديدة من أجل الحفاظ على أموال العملاء.