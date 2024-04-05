أسهل 5 طرق لإرسال واستقبال الأموال خلال إجازة عيد الفطر 2024.. بينها إنستا باي

يزداد بحث الكثير من المواطنين حول أسهل الطرق لإرسال واستقبال الأموال خلال إجازة البنوك، تزامنا مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، لاسيما في ظل حاجة العملاء لإنجاز معاملاتهم المالية، حيث تتعدد الطرق التي يٌمكن عن طريقها إرسال واستقبال الأموال من خلال التطبيقات الإلكترونية.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسهل 5 طرق لإرسال واستقبال الأموال خلال الإجازة، وفقا للخدمات التي تقدمها التطبيقات الإلكترونية حول إرسال واستقبال الأموال.

تطبيق الموبايل البنكي

ويعد تطبيق الموبايل بنكي إحدى طرق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها عبر استخدام الهاتف المحمول، ويمكن من خلال استخدام الموبايل البنكي إنجاز المٌعاملات المالية دون الذهاب للبنك.

تطبيق إنستاباي

يتيح تطبيق إنستاباي إنجاز المعاملات المالية بصورة لحظية، ودفع الفواتير، حيث يسمح تطبيق إنستاباي بالاطلاع على الحسابات البنكية وإرسال واستقبال الأموال منها بسهولة.

ماكينات ATM

حيث تتيح ماكينات الصراف الآلي ATM خدمات السحب والإيداع النقدي، كما تسمح بتحويل الأموال ما بين حسابات نفس العميل، وكذلك يمكن التحويل إلى حسابات داخل أو خارج البنك الذي تتبعه، بالإضافة إلى إتاحة خدمة تحصيل الشيكات وتغيير العملات.

المحافظ البنكية

حيث تعتبر المحافظ البنكية من الطرق التي لاقت تداولا كبيرا بين المستخدمين في الآونة الأخيرة، حيث تتمتع بسهولة الاستخدام، فضلا عن إمكانية إتمام كافة المعاملات المالية التي من بينها دفع المشتريات وسداد الفواتير ودفع الاشتراكات وغيرها الكثير من الخدمات.

ماكينات فوري

تتيح خدمة فوري كل خدمات السحب، كما تسمح بالدفع باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع وكذلك باستخدام البطاقات الائتمانية، كما تسمح بالعديد من الخدمات عبر خدمة فوري بلس التي من بينها دفع أقساط القروض واستقبال الحوالات.