حيلة توهمك بوصول أموالك على تطبيق إنستا باي.. احذر العلامة الحمراء

على الرغم من الخدمات المتعددة التي يُقدمها تطبيق إنستا باي لعملائه من حيث سهولة استلام وإرسال الأموال بشكل فوري بين الحسابات، إلا أنّ البعض اتخذ من التطبيق حيلة للنصب على الآخرين من خلال بعض الثغرات التي قد توهم المستخدم أنّه قد استقبل أموالًا في حين أنّ حسابه في الحقيقة لم يُضَف إليه أي شيء.

حيلة تفقدك أموالك على تطبيق إنستا باي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذر من حيلة يستخدمها بعض مسخدمي تطبيق إنستا باي تستهدف النصب وسرقة الأموال بطريقة قد تبدو طبيعية جدًا للمستخدمين، ولكن في حقيقة الأمر هي خدعة يعتمد عليها المحتالون للحصول على أكبر قدر ممكن من أموال المستخدمين دون دراية.

ونشرت إحدى المستخدمين للتطبيق صورة عبر إحدى المجموعات الخاصة بتطبيق إنستا باي في مصر، وأرفقتها بسؤال «عايزة أعرف كدا التحويل تم ولا دي فبركة ولا إيه، وبتاخد قد إيه وقت عشان توصل أرجو الإفادة»، ويظهر في الصورة أنّه بالفعل قد تم استلام مبلغ من المال إلا أنّه لم يتم إضافته للحساب الرئيسي المرتبط بالتطبيق.

كيف تتأكد من استقبال النقود على إنستا باي؟

وعلى الرغم من صحة الصورة ظاهريًا إلا أنّه بمقارنتها بالصورة الصحيحة لاستلام الأموال عبر التطبيق، فقد تبيّن أنّ الصورة المرفقة يظهر فيها عملة التحويل بالـAED، وهو ما يؤكد أنّ الصورة مزيفة خاصة وأنّ عملة التحويل الصحيحة تكون بالجنيه المصري وتظهر EGP، نظرًا لأن التطبيق لا يستقبل أو يُرسل أموالًا سوى بالعملة المصرية.

وبمقارنة الصورتين الصحيحة والمزيفة، تبيّن أيضًا أنّ العملة EGP تكون مكتوبة باللون الأحمر وليس باللون الأسود كما هو موضح في الصور المرفقة.

كما لوحظ أنّ نوع الخط المستخدم في الصورة المزيفة جرى تعديله باستخدام برامج التعديل على الصور، وهو يختلف تمامًا عن الخط المستخدم في تطبيق إنستا باي، وتجنبًا لعدم الوقوع في فخ النصب يجب التأكد من رصيد الحساب فور استقبال النقود من خلال فحص الرسائل الواردة على التطبيق.