«البنك المركزي» يستقبل وفدا كينيا للتعرف على تجربة «إنستا باي»

استقبل البنك المركزي، وفدًا من نظيره الكيني للتعرف على التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي»، في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات كافة.

الوفد الكيني يطلع على تجربة «إنستا باي»

ويضم الوفد الكيني، فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة، إذ اطلع خلال زيارته للبنك المركزي المصري مؤخرًا، على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية وجميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق «إنستا باي»، وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن.

توطيد التعاون بين البنك المركزي المصري والكيني

تأتي الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والكيني في مجال نظم وخدمات الدفع، كما أنها تعكس حرص الدول الإفريقية على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي، لا سيما منظومة الدفع اللحظي وتطبيق «إنستا باي» التي تم إطلاقهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ويتبنى البنك المركزي المصري، استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي، تنطوي على بناء أنظمة دفع متطورة قادرة على مواكبة خطط الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقدية، حيث يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي بدون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية، على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.

وجدير بالذكر أن زيارة وفد البنك المركزي الكيني تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية مع عدد من البنوك المركزية بالدول الإفريقية من بينها دولة نيجيريا ودولة غانا.