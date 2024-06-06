أستاذ علاج أورام: مبادرات الكشف عن السرطان حققت إنجازات كبيرة في أشهر قليلة

قالت الدكتورة نهال المشد أستاذ علاج الأورام، إنّ الدولة ممثلة في وزارة الصحة حققت إنجازات كبيرة في مبادرات الكشف عن الأورام السرطانية في شهور وليس سنوات، لافتة إلى أنّ المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن الكشف عن الأورام القوية، كالرئة والبروستاتا والقاولون وعنق الرحم.

مبادرات الكشف عن الأورام السرطانية

وأضافت المشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ مبادرات الكشف عن الأورام السرطانية، بدأت بالكبد، حيث تمكّنت مصر من القضاء على فيروس سي، ثم مبادرة الكشف عن أورام الثدي.

الكشف المبكر للأورام

وتابعت أستاذ علاج الأورام: «الكشف المبكر عن الأورام مهم جدا لتجنب انتشار المرض، ووقاية المريض من تلقي العلاجات ذات الأعراض الجانبية، وبالتالي نسبة الشفاء ستكون عالية ما يؤدي إلى تقليل الوفيات الناتجة عنه».