طارق الخولي: الإخوان هددوا الكوادر الشبابية بالانضمام إليهم أو القضاء عليهم

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن عقب فوز محمد مرسي بالرئاسة، حاول جماعة الأخوان ضم عدد من الحركات لشبابية لهم، قائلاً:« أسامة ياسين القيادي الإخواني في ذلك الوقت هددنا إما بتنفيذ ما تطلبه جماعة الإخوان، أو القضاء على الحركات الشبابية».

الإخوان هددوا الحركات الشبابية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد الباز: «خلال اجتماع مع قيادات الإخوان، وضع أسامة ياسين الخيار أمام الجميع إما أن نختار لطريق الإخوان، وننضم إليهم، وكان منهم بعض الحركات والروابط وغيرها، ومنهم اللي رفض وقال أنا مُتمسك ببلدي وبوطني مهما حصل، أما من رفض فوجهت له تهديدات بالتنكيل والقتل وبالوضع على القوائم وكل هذه الأمور، فكان الخيار إما جنة الإخوان أو نار الإخوان».

وواصل: «في اللحظة دي كانت لحظة اختيار حقيقية حتى واحنا بنتذكر دائماً مسلسل الاختيار، كان هناك اختيار كتير في الطريق ده، وكان التهديد موجه ليا بشكل مباشر أني على قوائم وديتك رصاصة لو شفناك في أي مظاهرة، بعد ما رفضت الانضمام لهم».

اغتيال كوادر شبابية

واستكمل: «شوفت ده بعد كده أن في شباب تم اغتيالهم، داخل التظاهرات وكان منهم، الصحفي الحسيني أبو ضيف اللي تم اغتياله بشكل مباشر، اللي كان قبل اغتياله كان معايا بفترة قصيرة، أثناء أحداث الاتحادية، وما قبلها، والحسيني نفسه كان حالة خاصة جداً وكان مُقبلا على الحياة ومتفائل بشدة، رغم أن كل الوضع مكنش بيدعوا للتفاؤل، ولكن هو كان شايف أن بكرة أحسن».