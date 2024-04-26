دينا فؤاد: دوري في مسلسل «الاختيار» الأقرب إلى قلبي

قالت الفنانة دينا فؤاد، أنها تعتبر دورها في مسلسل «الاختيار» من أقرب الأدوار إلى قلبها بسبب التكريمات التي حصلت عليها.

مسلسل الاختيار

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون» مع خالد أبو بكر، قائلًة «دوري في مسلسل «الاختيار» من أقرب الأدوار إلى قلبي، لأنه خلاني عشت لحظة من أجمل لحظات حياتي، وتكريمي بعد تجسيدي لدور زوجة هشام عشماوي».

وتابعت: «كانت لحظة فارقة في حياتي، ولم أتوقع أن أصل إلى التكريم بتلك السرعة، وقلت بيني وبين نفسي أن هناك الكثير من الفنانات ممكن يقضوا كل تاريخهم ولا يحظوا باللحظة التي حظيت بها، وهو أول مسلسل عربي يطلع ترند عالمي».

وأكملت: «وصلنا لترند رقم 4 عالميًا في أكثر من حلقة، والعالم كله شاهد الحلقة وليس فقط الوطن العربي، ونجح على مستوى العالم كله».