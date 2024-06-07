هبة طوجي نجمة حفل افتتاح مهرجان موازين الموسيقي في المغرب

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي، لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين الموسيقي الدولي في المغرب الخميس 20 يونيو.

حفل غنائي ضخم على المسرح الوطني

وتضع طوجي لمستها الغنائية في مستهل نسخة العودة لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، بعد توقفه لمدة 4 سنوات متتالية منذ اندلاع أزمة كورونا، بإحيائها حفل غنائي ضخم على المسرح الوطني محمد الخامس، تحت إدارة الموسيقار والمنتج اللبناني الكبير أسامة الرحباني.

فعاليات الدورة التاسعة عشر من مهرجان موازين الدولي

وتفتتح النجمة اللبنانية فعاليات الدورة التاسعة عشر من مهرجان موازين الدولي، الذي يشهد هذا العام كوكبة من أشهر النجوم العالميين المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان الدولي، من بينهم كاميلا كابيلو، ونيكي ميناج، وكالفين هاريس، وتوليفة من النجوم العرب.

ويعيد هذا الحفل المنتظر هبة طوجي لجمهورها المغربي بعد قرابة 6 سنوات، منذ آخر مشاركاتها في مهرجان موازين.