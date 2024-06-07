شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي «EBC» تحصل على اعتماد الأيزو لثلاث شهادات تشمل جودة نظم الإدارة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات

أعلنت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي «EBC»، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، عن حصولها على اعتماد ثلاث شهادات أيزو لتطبيق معايير الجودة القياسية، تشمل شهادة أيزو 9001:2015 لجودة نظم الإدارة، وشهادة الأيزو 22301:2019 لاستمرارية الأعمال وشهادة الأيزو 27001:2022 لأمن المعلومات.

هذا وقد تم منح الشركة شهادات الجودة الثلاثة من قبل المنظمة الدولية للمعايير من خلال المؤسسة الكندية MSECB المانحة لاعتماد تطبيق معايير نطم إدارة الجودة. واحتفالا بهذا الإنجاز الهام، أقامت شركة بنوك مصر حفلا بمقر الشركة بحضور المهندس مصطفى الشامي الرئيس التنفيذي لشركة «أفق للحلول المتكاملة» -الوكيل الحصري للمؤسسة الكندية المانحة للاعتماد- أشاد فيه بشركة بنوك مصر ومساعيها الحثيثة لتطبيق نظام متكامل وفعال لإدارة الجودة، حيث كللت جهود الشركة بالحصول على اعتماد ثلاث شهادات للتوافق مع المعايير الدولية للجودة في ثلاثة مجالات مختلفة، مؤكدا على أن اعتماد شهادات الأيزو يكفل للشركة مسارا للتطوير المستمر لنظم إدارة الجودة من خلال المراجعات الدورية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز المهندس طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي«EBC»: «يأتي حصول شركة بنوك مصر EBC على اعتماد شهادات الجودة أيزو 9001:2015، أيزو 22301:2019 وأيزو 27001:2022 تكليلا للجهود المؤسسية لتطبيق معايير الجودة في كافة نواحي النشاط، إنني أرى أن هذا الإنجاز الهام لا يرتبط فقط بما حققته الشركة من التزام بتطبيق متطلبات الجودة، وإنما يرتكز على ثقافة مؤسسية واعية تدرك أهمية الجودة في الحفاظ على نجاح الشركة كمشغل موثوق لنظم الدفع الوطنية. إن كل من الشهادات الثلاثة يستحق التقدير والاحتفال، ولكن بالنسبة لنا فإن الشهادات الثلاثة مجتمعة تمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة ومسارا للتطوير المستمر اتخذته الشركة للحفاظ على كفاءة العمليات وفاعلية إدارة المخاطر».

ومن جانبه، أفاد الأستاذ أحمد ربيع المدير التنفيذي للشركة: «يعتبر حصول شركة بنوك مصر على الاعتماد الدولي لمعايير الجودة القياسية دليلا على نجاح الشركة في تطبيق أفضل الممارسات في نظم إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات. إننا نعي أهمية دورنا في دفع الابتكار وإرساء معايير نظم الدفع الوطنية، ومن ثم كان حرصنا على التأكد من تميز نظم الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات حيث شمل نطاق اعتماد شهادات الأيزو جميع أنشطة الشركة المرتبطة بشبكات ومنظومات وخدمات الدفع، بما يعزز من ثقة المتعاملين مع الشركة في جودة مستوى الخدمات التي تقدمها لكافة أطراف صناعة المدفوعات في مصر، وكذا بما يؤكد على فاعلية نظام الجودة المطبق في تحقيق الاستدامة وأمن نظم وشبكات الدفع».

ومن الجدير بالذكر أن شركة بنوك مصرEBC تحتل مكانة مركزية من صناعة المدفوعات بمصر حيث تتولى مهمة تطوير وتشغيل نظم وشبكات الدفع الوطنية، وتعزيز التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال دعم القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والتي تدعم بدورها العميل النهائي في سبيل الحصول على تجربة دفع آمنة وسلسة ولحظية عبر منظومات الدفع المختلفة. وفي إطار رؤية البنك المركزي المصري، نجحت شركة بنوك مصر في تطوير صناعة المدفوعات على مدار ثلاثة عقود أطلقت خلالها العديد من تقنيات الدفع الحديثة أهمها المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ذات العلامة الوطنية "ميزة"، وشبكة المدفوعات اللحظية المدعومة بتطبيق المستخدم النهائي واسع الانتشار إنستاباي.