في 7 بنوك.. تعرف على حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر

قررت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، رفع حدود السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، في إطار الاستجابة لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري، بعد اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف ليحقق سعر مرن يتماشى مع آليات السوق والعرض والطلب.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل رفع حدود السحب النقدي والحد الشهري للمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر في 7 بنوك، وفقا للمواقع والبيانات الرسمية الصادرة عن تلك البنوك عبر المواقع الإلكترونية:

رفع حدود السحب في البنك التجاري الدولي

رفع البنك التجاري الدولي حدود السحب خارج مصر؛ إذ قرر رفع الحد الشهري للمشتريات إلى نحو 125 ألف جنيه، وذلك لقطاع PLUS، بينما رفع الحد الشهري للسحب النقدي للقطاع نفسه إلى 5 آلاف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي لقطاع WEALTH، إلى نحو 8 آلاف جنيه، ورفع الحد الشهري للمشتريات للقطاع نفسه إلى 175 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري للمشتريات لقطاع Business، إلى نحو 125 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي إلى نحو 4 آلاف جنيه.

وعن قطاع Private، فجرى رفع الحد الشهري للمشتريات إلى 200 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي لنفس القطاع إلى 10.5 ألف جنيه، أما بالنسبة لقطاع Corporate الخاص بالشركات، فجرى رفع الحد الشهري للمشتريات إلى 175 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي إلى 4 آلاف جنيه.

رفع حدود السحب في البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري رفع حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود السحب النقدي لبطاقات ماستر كارد و فيزا كلاسيك وماستركارد مصر للطيران إلى 2.500 جنيه، ورفع حدود السحب للمشتريات لنفس البطاقات إلى 25 ألف جنيه، وبالنسبة لبطاقات فيزا بلاتينوم وماستركارد بلاتينوم فقرر رفع حد السحب النقدي إلى 7.5 ألف جنيه، ورفع حد المشتريات إلى 100 ألف جنيه، أما على مستوى بطاقات ماستركارد تيتانيوم وفيزا الذهبية فرفع حدود السحب النقدي إلى 3 آلاف و500 جنيه.

ورفع حد المشتريات إلى 37.5 جنيه، أما بطاقات ماستركارد وورلد وماستر كارد وورلد إيليت وفيزا انفينتي وفيزا سيجنتشر، فرفع حدود الشراء للمشتريات إلى 160 ألف جنيه، ورفع حدود السحب النقدي إلى 7 آلاف و500 جنيه.

رفع حدود السحب في بنك مصر

قرر بنك مصر رفع حدود الائتمان للمشتريات بالخارج لبطاقة جولد إلى 200 دولار، ورفع حد المشتريات الشهرية لبطاقة كلاسيك من الخارج إلى 60 دولار، أما عن بطاقتي تيتانيوم وورلد فوصل الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 دولار.

رفع حدود السحب في البنك العربي الأفريقي الدولي

رفع البنك العربي الأفريقي الدولي حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود السحب للمشتريات لبطاقة فيزا جولد إلى 10 آلاف جنيه للسحب النقدي، ورفع حد المشتريات إلى 50 ألف جنيه، بينما رفع حدود السحب لبطاقة تيتانيوم إلى 10 آلاف جنيه للسحب النقدي و100 ألف جنيه للمشتريات، وعلى مستوى بطاقة بلاتينيوم فرفع حدود السحب إلى 10 آلاف جنيه، 120 ألف جنيه للمشتريات، وعلى صعيد بطاقة وورلد إيليت فرفع حدود السحب النقدي إلى 25 ألف جنيه، و 150 ألف جنيه للمشتريات.

رفع حدود السحب في البنك الأهلى Qnp

قرر البنك الأهلى Qnp رفع حدود السحب لبطاقات الائتمان خارج مصر، فرفع حدود السحب إلى لبطاقة ماستركارد ستاندرد لنحو 1000 جنيه للسحب النقدي و25 ألف جنيه للمشتريات، ورفع حدود السحب النقدي لبطاقة فيزا كلاسيك إلى 1500 جنيه للسحب النقدي، و25 ألف جنيه للمشتريات، وعلى صعيد فيزا بلاتينيوم فوصل حدود السحب النقدي إلى 1500 جنيه و125 ألف جنيه للمشتريات.

رفع حدود السحب في مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، رفع حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود استخدام بطاقات المشتريات خارج مصر لتبلغ نحو 3500 دولار.

رفع حدود السحب في إي جي بنك

قرر بنك إي جي بنك رفع حدود السحب خارج مصر، فرفع حدود السحب النقدي لبطاقة كلاسيك إلى 25 دولار، و200 دولار للمشتريات من نفس البطاقة، ونحو 2000 دولار للمشتريات و25 دولار للسحب النقدي من بطاقة البلاتينيوم، أما بطاقة تيتانيوم فرفع حد السحب النقدي إلى 25 دولار و1500 دولار للمشتريات، وعلى مستوى بطاقة وورلد فرفع السحب النقدي إلى 25 دولار ونحو 2500 دولار للمشتريات.