خريطة افتتاحات المساجد في 9 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف، 25 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 22 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و3 مساجد صيانة وتطويرًا في محافظات هي «بني سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ، وقنا، والمنيا، والغربية، وأسوان، والفيوم، ومطروح»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد التقوى بقرية الفقاعي بمركز ببا،ومسجد الشيخ ياسين ببندر ببا، ومسجد كامل متولي بقرية بهبشين بمركز ناصر، ومسجد علي نصر بقرية إهوه بمركز بني سويف، ومسجد التوبة بحي الأزهري ببندر بني سويف، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد فاطمة الزهراء بقرية شرنوب بمركز دمنهور، ومسجد عزبة عمارة بعزبة أبو الخزر بقرية دمسنا بمركز أبو حمص، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد المجاز الشرقي البحري بقرية المجاز بمركز الحامول، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد الإخلاص بعزبة المناصرة بقرية غرب بهجورة بمركز نجع حمادي، ومسجد حسن وزيري بقرية القارة بمركز أبو تشت.

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح الحاج جمال بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، ومسجد الإيمان بقرية منشأة حلفا بمركز العدوة، ومسجد البدري بقرية الأشمونين بمركز ملوي، ومسجد عبد الله عبد الكريم بعزبة الدباحين بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، ومسجد التقوى بقرية العرين القبلي بمركز ملوي، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح المسجد الكبير بقرية دمتنو بمركز المحلة الكبرى، ومسجد الحرمين بقرية كفر العرب بمركز زفتى، ومسجد الرحمة بالإصلاح الزراعي بقرية نجريج بمركز بسيون.

وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد علي بن أبي طالب بقرية الكرنك بمركز إدفو، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الإيمان بعزبة خلوصي بقرية فانوس بمركز طامية، ومسجد الهدى بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق، وفي محافظة مطروح يجري افتتاح مسجد التنعيم بمدينة براني.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد مسجد عمر بن الخطاب بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، ومسجد العكرمي بعزبة خط الجبل بقرية القلعة بمركز قفط، ومسجد نجع العروبة الشرقي بقرية البراهمة بمركز قفط.

افتتاح 1018 مسجدًا في 17 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 1018 مساجد منها 795 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 7 يونيو 2024، 12 ألفًا و40 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و550 مليون جنيه.