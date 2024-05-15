شروط حجز شقق وزارة الأوقاف 2024.. والأوراق المطلوبة

وضعت وزارة الأوقاف شروطا عديدة لحجز شقق وزارة الأوقاف 2024 والأعوام السابقة، والالتزامات الخاصة بالدفع والسداد، ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز الشروط التي وضعتها الوزارة.

شروط حجز شقق الأوقاف 2024

1- أن يقر المتقدم لحجز شقق وزارة الأوقاف 2024 بأنه عاين الوحدات السكنية ويوافق على شرائها بحالتها وأوصافها ومساحتها الراهنة، بحسب ما جاء وفقا لهيئة الأوقاف.

2- أن يقر المتقدم بأنه في حالة التعاقد معه وتأخره في سداد أي من الالتزامات المستحقة عليه طبقًا للشروط المبينة بهذه الكراسة، يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها دون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

3- أن يتعهد المتقدم بسداد جميع المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة، وكذلك سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز، إن وجد، مع باقي المشترين طبقًا للقانون.

4- أن يتعهد المتقدم بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، وبحيث لا تعطى هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والتعليمات السارية، وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة، وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الأوقاف 2024

1- إحضار شهادة مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة إذا كانت تعمل.

2- إحضار صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للزوج و الزوجة إذا كان متزوجًا.

3- إحضار نسخة من قسيمة عقد الزواج في حالة الزواج.

4- إحضار إيصال مرافق حديث بمحل السكن الحالي، سواء كان الإيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

5- إيصال سداد مقدمة الحجز.

ينتظر الكثيرين حجز شقق وزارة الاوقاف 2024، وبحسب الوزارة حتى الآن، لم تصدر إعلان عن وحدات، حيث لم يصدر بيان من هيئة الأوقاف عن أي طرح جديد خلال الفترة الماضية، حيث يتم الإعلان على الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية.