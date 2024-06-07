تامر عاشور يحتفل بتصدر أغنية «هيجيلي موجوع» الأكثر استماعا في مصر

احتفل المطرب تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر أغنية «هيجيلي موجوع» قائمة الأغاني الأكثر استماعا في مصر هذا الأسبوع.

أغنية هيجيلي موجوع تحقق 100 مليون

وكان «عاشور» احتفل بتحقيق «أغنية هيجيلي موجوع» بتحقيق 100 مليون مشاهدة، إذ تعتبر من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث احتلت المركز الـ 13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، والمركز الـ 75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب، والمركز الأول في جميع الدول العربية.