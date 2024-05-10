تامر عاشور يبدأ حفل عيد الربيع بأغنية «أنا عيشت معاك حكايات»

صعد منذ قليل الفنان تامر عاشور، إلى مسرح حفل «عيد الربيع» بحديقة الأسرة، في منطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأ تامر عاشور فقرته بأغنية «أنا عيشت حكايات»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألق «عاشور» بأغنية تيجي نتراهن وقولوا سماح وسط تفاعل من الحضور، ومن المقرر أن يستكمل تامر عاشور فقرته الغنائية، بباقة من أجمل أغانيه، الذي يتفاعل معاها الجمهور.

وكان محمود العسيلي أشعل قبل تامر عاشور، أجواء حفلة «عيد الربيع»، بالعديد من أغانيه، أبرزها: «أنا مش زعلان، دوم تك».

يذكر أن تامر عاشور، حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنيته الجديدة «هيجيلي موجوع»، التي حصدت العديد من المشاهدات، عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».