تامر عاشور يفاجئ حضور حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية «هيجيلي موجوع»

يحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بحفل زفاف ابنته، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد، بحضور فني كبير

وقدم تامر عاشور، فقرة غنائية كاملة بحفل زفاف ابنة مصطفى كامل، وقبل ختامه فأجأ الحضور بغنائه أغنية «هيجيلي موجوع».

وشهد حفل زفاف ابنة مصطفي كامل حضور فني كبير، وهم محمد رجب، مصطفي قمر، بشري، مدحت صالح، أيمن عزب، صبري فواز، بشري، نادية مصطفي، حلمي عبد الباقي، حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، تامر حسني، إدوارد، محمد حماقي، أحمد جمال، محمد نور، محمود الليثي، مخمد منير، حسن الرداد، عزيز مرقة، اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نهال عنبر، أحمد أدم، صلاح عبد الله، بوسي، مجد القاسم، سليم سحاب.

وكان مصطفى كامل احتفل بعقد قرانه نجلته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، وأشرف زكي.