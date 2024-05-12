تامر عاشور يتألق في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية «ده حكاية»

يقام حاليا حفل زفاف ابنة مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد، بحضور فني كبير.

ووصل منذ قليل تامر عاشور رفقة فرقته الموسيقية، وصعد على المسرح بأغنية «ده حكاية».

بينما وصل في وقت سابق محمد رجب، مصطفي قمر، بشري، مدحت صالح، أيمن عزب، صبري فواز، بشري، نادية مصطفي، حلمي عبد الباقي، حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، تامر حسني، إدوارد، محمد حماقي، أحمد جمال، محمد نور، محمود الليثي، مخمد منير، حسن الرداد، عزيز مرقة، اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نهال عنبر، أحمد أدم، صلاح عبد الله، بوسي، مجد القاسم، سليم سحاب.

وكان مصطفي كامل احتفل بعقد قرانه نجلته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، وأشرف زكي.