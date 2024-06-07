شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-6-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 12.68 جنيه للبيع، و12.65 للشراء جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 12.65 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر فسجل 12.70 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية، 12.68 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك القاهرة، سجل 12.68 جنيه للبيع، وللشراء 12.65 جنيه.