بعد وفاة 8 أطفال في بريطانيا.. 4 طرق للوقاية من عدوى السعال الديكي

مع استمرار تفشي مرض السعال الديكي بين الأطفال في بريطانيا، أعلن مسؤولو الصحة القلق إزاء وصول حالات الوفاة إلى 8 أطفال منذ بداية العام الجاري، وارتفاع عدد الإصابات إلى 4793 حالة، مقارنة بـ858 حالة في عام 2023، وفقًا لأرقام وكالة الأمن الصحي في بريطانيا «UKHSA».

حث الحوامل على أخذ اللقاحات

نتيجة لتدهور الوضع وازدياد عدد حالات الإصابة، بدأ مسؤولو الصحة في إنجلترا حملة قوية لحث النساء الحوامل على الحصول على لقاح السعال الديكي لحماية أطفالهن، مؤكدين صعوبة التمييز في بداية الإصابة بين أعراض السعال الديكي ونزلات البرد، لأن العلامات الأولى لهما واحدة، وهي سيلان الأنف والتهاب الحلق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتؤكد الدكتورة جاياتري أميرثالينجام، استشارية علم الأوبئة في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أهمية حصول النساء الحوامل على لقاح السعال الديكي في كل حمل، وبالتحديد في فترة منتصف الحمل: «هذا اللقاح ينقل الحماية لأطفالهن في الرحم، وخلال الأشهر الأولى من حياتهم عندما يكونون أكثرعرضة للخطر».

وعندما يبلغ الطفل 8 أسابيع من العمر، يتم إعطاؤه أول لقاح للتحصين ضد السعال الديكي، ومن ثم تُقدم الجرعة الثانية في الأسبوع 12 والثالثة في الأسبوع 16، وعندما يبلغ الأطفال 3 سنوات يتم تقديم جرعة معززة، حسب تصريحات أميرثالينجام لـ«ديلي ميل».

الأطفال هم الأكثر عرضة للعدوى

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن السعال الديكي هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي، ويعتبرالأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للاصابة به، وتتمثل أعراضه في نوبات السعال الذي يستمر لدقائق، وصعوبة في التنفس وإصدار صوت ديكي بين السعال.

وقد يتطور الأمر إلى الوفاة عندما تؤدي الكحة الشديدة إلى اختناق الطفل، وأكد الحداد، خلال حديثه خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المرض غير منتشر في مصر والإصابات شبه منعدمة، بفضل منظومة اللقاحات التي توفرها الدولة للرضع.

وهناك بعض النصائح التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالسعال الديكي وتقليل انتشار المرض، وتشمل: