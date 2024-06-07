انطلاق 3 مباريات بتصفيات «كونكاكاف» المؤهلة لكأس العالم 2026

تنطلق غدا اليوم الأول من الجولة الثانية لتصفيات منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «منطقة كونكاكاف» المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بـ3 لقاءات بينها لقاء منتخب جواتيمالا وجزر العذراء البريطانية.

وعلى ملعب «شيرلي» برود تاون، يحل منتخب جواتيمالا لكرة القدم، ضيفا على نظيره جزر العذراء البريطانية، بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم عن «منطقة كونكاكاف»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10 مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

فوز جواتيمالا على دومينيكا بسداسية نظيفة

ويدخل منتخب جواتيمالا، مباراة الجولة الثانية، بالفوز على دومينيكا بسداسية نظيفة، على ملعب «ماتيو فلوريس»، بالجولة الأولى من تصفيات منطقة كونكاكاف المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي المقابل، حقق منتخب جزر العذراء البريطانية، الفوز على نظيرتها العذراء الأمريكية، بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، إثر تعادل المنتخبين إيجابيا بهدف لمثله بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، في مباراة الصعود لدور المجموعات بتصفيات منطقة الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباريات غد السبت

ونرصد مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية لتصفيات منطقة الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم 2026:

أنجويلا × سورينام على ملعب «مركز ريمون إي جويشارد»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

جزر كايمان × أنتيجوا وباربودا على ملعب «ترومان بودن»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.