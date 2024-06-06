منتخب مصر يغادر مطار القاهرة غدا لملاقاة غينيا في تصفيات كأس العالم

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ستغادر مطار القاهرة الدولي غدًا الجمعة في تمام الخامسة والنصف، وذلك لملاقاة منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، رحلة خاصة رقم MS3601، وهي أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A320N»، حيث تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أوزفالدو فييرا بغينيا بيساو، وتقل على متنها بعثة المنتخب الوطني.

تيسيرات للمنتخب الوطني لكرة القدم بمطار القاهرة الدولي

وأكدت المصادر أن جميع العاملين بمطار القاهرة الدولي، بما في ذلك فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي، يقدمون جميع التسهيلات اللازمة لسفر منتخب مصر من صالة الرحلات الجوية الخاصة رقم 4.

المنتخب الوطني لكرة القدم يغادر مطار القاهرة

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الرحلة ستستغرق نحو 8 ساعات، ومن المقرر أن تصل في تمام الواحدة والنصف من فجر يوم السبت.