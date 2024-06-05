3 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

لقاء حاسم يترقبه ملايين من عشاق ومحبي كرة القدم، والذي يجمع بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بينما يأتي موعد إذاعتها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، في تمام الـ10 مساءً اليوم، على إحدى القنوات المجانية وهي Sport TV2 Portugal، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها عبر إدخال التردد التالي:

القمر: Hispasat 1B/1C/1D.

تردد القناة: 12169.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

التشفير: ناجرافيشن.

وهناك قناة آخرى يمكن الاستمتاع بالمباراة، عبر إدخال التردد الخاص بها، ويمكن إيضاحه فيما يلي:

القمر: Eutelsat W2

التردد:11231

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز:30000

معامل التصحيح:

التشفير: 3/4فيديو جارد

طريقة تنزيل القناة

التوجه إلى الإعدادت بشكل مباشرعبر الريموت كنترول.

من ضمن قائمة القنوات اختارإعدادات القناة.

حدد القمر الصناعي.

تظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

انقر على خيار بدء.

تبدأ عملية البحث بشكل تلقائي.

اضغط على رسالة إنهاء باعتبارها الخطوة قبل الأخيرة.

انقر على أيقونة حفظ لتجد كثير من القنوات الجديدة تمت إضافتها مرة واحدة.

كما تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها في العاشرة مساءً، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بالإضافة لقناة أون تايم سبورتس البث الأرضي.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

يطل منتخب مصر في مواجهة حاسمة يترقبها الملايين من عشاق الكرة المصرية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصكر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف