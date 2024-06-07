نتائج التصفيات النهائية في المشروع الوطني للقراءة بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، عن نتائج التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة، إذ جرى تحديد أسماء الطلاب الفائزين على مستوى المحافظة في الموسم الرابع للمسابقة في العام الدراسي الحالي 2023/2024.

نتائج تصفيات المشروع الوطني للقراءة بالدقهلية

واوضح رشوان في بيان، أن نتائج تصفيات المشروع الوطني للقراءة بالدقهلية أسفرت عن فوز كل من:

- الطالبة عائشة خالد حامد، معهد بساط كريم الدين الابتدائي.

- الطالبة أمل عبد الحميد إبراهيم، معهد الكردود الابتدائي.

- الطالبة سلمي محمد سلامة، معهد فتيات البقلية.

- الطالبة روضة الإمام توفيق، معهد فتيات أبو دشيشة.

وقدم رشوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، التهنئة للطالبات الفائزات، وحثهن على الاستمرار في القراءة والعمل على تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

تصفيات المشروع الوطني للقراءة بالدقهلية

وأشار محمود أنور، مدير إدارة المكتبات بالمنطقة، إلى أن التصفيات على مستوى المنطقة تمت بشفافية وعدالة، موضحا أنه ستعقد التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في وقت لاحق.

ويأتي المشروع الوطنـي للـقـراءة بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، وإحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع المختلفة.