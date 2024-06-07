تعديل نموذج 10 تصالح لاستكمال أعمال بناء الدور المتصالح عليه (مستند)

تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع.

يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2013 والمادة الثالثة من مواد إصداراللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024

قانون التصالح الجديد

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يصدر تعديل نموذج 10 تصالح طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالموافقة على استكمال أعمال الدور، ضمن إجراءات يشملها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين، إذ يتضمن القانون العديد من المزايا التى تضمن للمواطنين تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار والاستفادة من الخدمات والمرافق.

وأشار إلى وجود إقبال كبير من جانب المواطنين على إجراءات التصالح والتقديم.