أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. تصريحات عدائية وروسيا في مرمى النيران

في وقت تحتفل فيه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ80 لعملية إنزال النورماندي والتي كانت لها الدور الأبرز في انتصار الحلفاء بالحرب العالمية الثانية، حذر قادة العالم من اقتراب الحرب الثالثة مع تصاعد التهديدات بين روسيا وأمريكا وأوروبا، في أعقاب ذلك، تتحرك الولايات المتحدة وأوروبا تمهيدًا لحرب طاحنة تقترب من بدايتها.

صراع الحرب العالمية المميت يمكن أن يتكرر

الجنرال السير باتريك ساندرز، وهو قائد سابق في الجيش البريطاني، خلال حديثه في ذكرى إنزال نورماندي، إن القوات المسلحة البريطانية قوية، مُشيرًا إلى أن صراع الحرب العالمية المميت يمكن أن يتكرر مرة أخرى، في إشارة إلى الحرب العالمية الثالثة.

وأكد «ساندرز»، أن الجيش البريطاني أكثر استعدادًا للحرب عما كان عليه عندما تولى منصبه قبل عامين لأنه بذل قدرًا كبيرًا في تعبئة الجيش، حتى يكون مستعدًا للقتال بما لديه، وفقًا لـ«جارديان» البريطانية.

ماكرون: لن نتراجع

بينما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاحتفال بذكرى إنزال نورماندي، إلى الحرب العالمية الثالثة قائلًا: «نحن هنا ولن نتراجع، في مواجهة عودة الحرب إلى قارتنا، في مُواجهة أولئك الذين يتظاهرون باستخدام القوة لتغيير الحدود، لإعادة كتابة التاريخ».

بايدن: العالم مهدد أكثر من أي وقت مضى

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم مهدد أكثر من أي وقت مضى، مُشيرًا إلى أن جيران أوكرانيا مهددين، وأوروبا بأكملها مهددة، وأن الاستسلام لا يمكن تصوره.

وقال الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا: «يجب على الدول الحرة أن تتحد في مواجهة الطغيان والحرب»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

جاستن ترودو: الديمقراطية في العالم مهددة

وحذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من الحرب، قائلًا إن العالم يجب أن يواصل الدفاع عن الديمقراطية، مُشيرًا إلى أنها مهددة بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن الحلف مستعد للقيام بدفاع جماعي، ونعمل على بناء وتجهيز المزيد من المعدات العسكرية لمواجهة التهديدات الروسية.

بوتين يحذر

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتي من أن موسكو قد تزود أعداء الغرب بصواريخ بعيدة المدى، في حال استخدمت أوكرانيا الأسلحة التي زودها بها الناتو وأمريكا لضرب الأراضي الروسية.

وكان السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية والأمريكية لضرب الأهداف الروسية تطورًا بارزًا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وهو قرار، امتنعت واشنطن وأوروبا عند اتخاذه خوفًا من اتساع الصراع، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

ألمانيا تحذر من اقتراب الحرب

كما تحدث وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن اقتراب الحرب، قائلًا إن ألمانيا يجب أن تستعد لحرب كبرى بسبب التهديدات الروسية المتزايدة، مشيرًا إلى أن «بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا».

وأضاف «بيستوريوس»: «في حالة الطوارئ، نحتاج إلى شابات وشباب دفاعيين يمكنهم الدفاع عن هذا البلد»، بحسب «بوليتيكو» الأمريكية.

استفزازت روسية

وتتعقب واشنطن السفن الحربية الروسية المتوجهة إلى البحر الكاريبي لإجراء مناورات عسكرية حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، وبحسب التقارير، قال المسؤولون إن التدريبات الروسية ردًا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقالت «أسوشيتد برس» إن موسكو لم تبلغ واشنطن بشأن التدريبات التي وصفت بأنها نشاط بحري وجوي متزايد بالقرب من الولايات المتحدة.

ويعمل حلف «الناتو» على تطوير ممرات برية في ظل تصاعد التهديدات الروسية، وذلك من أجل نقل القوات والمدرعات الأمريكية إلى الخطوط الأمامية، في تطور خطير تجاه الحرب التي تقرع طبولها في القارة العجوز، في وقت يحذر حلف الناتو من نشوب صراع كبير وحرب مع موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما طلب من حكومات الدول الغربية الإعداد جيدًا للصراع مع روسيا خلال الأعوام القادمة.