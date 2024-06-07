تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط.. «اعرف التوقعات»

أكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استمرار العمل لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسيوط، وذلك بعد دراسة اللجنة المشكلة من قبل مدير المديرية لتحديد درجات القبول كحد أدنى في مدارس الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن اللواء عصام سعد محافظ الإقليم، كلف محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تحديد درجات القبول في الصف الأول الثانوي العام وجميع المدارس الفنية حتى يتمكن الطلاب من معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط.

توقعات درجات القبول في الثانوية العامة أسيوط

وأضاف المصدر، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2024 بأسيوط تخطت 77% مثل العام الماضي، وبذلك سيكون درجات القبول في الثانوية العام في محافظة أسيوط مثل العام الماضي وهي 245 درجة.

وتابع أن هناك آليات تحدد درجات القبول في تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية، منها نسب النجاح وتقسيم مجموع الحاصلين على درجات عليا في الشهادة الإعدادية، وعدد الفصول والأعداد التي يمكن أن تستوعبها مدارس الثانوية العامة، حتى يمكن وضع الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بأسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

كان محافظ أسيوط أعلن الأسبوع الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في أسيوط بنسبة نجاح تخطت 77%، وينتظر الطلاب الإعلان عن درجات القبول في مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية والتي غالبا ستكون الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.