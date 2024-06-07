في مولد السيدة العذراء.. «جبل الطير» بالمنيا ملتقى نسيج الأمة

شهد الجمعة، اليوم الثاني، لمولد السيدة العذراء في دير جبل الطير، التابعة للوحدة المحلية لبني خالد مركز سمالوط، إقبالًا كبيرًا من الأهالي، وذلك وسط تواجد أمني وتنفيذي مكثفين.

ويستقبل «الدير» زوارا من كافة أنحاء الجمهورية للاحتفال بمولد السيدة العذراء، حيث تقام فعاليات الاحتفال سنويًا في مطلع شهر يونيو ولمدة أسبوع.

ودير جبل الطير يقع شرق النيل أمام مركز سمالوط بالمنيا على ربوة جبلية مرتفعة ويضم الكنيسة الأثرية العذراء مريم التي أمرت ببنائها الأميرة هيلانة أم قسطنطين الأول حينما علمت بمرور العائلة المقدسة بهذه المنطقة.

ودير السيدة العذراء، أعلى قمة «جبل الطير»، أحد أهم المزارات التى يتوافد عليها مئات الآلاف لزيارة المكان على مدار العام، حيث يصل العدد لنحو 2 مليون زائر، يتوافدون عليه في بدايات يونيو من كل عام، ويُعرف بـ« أسبوع الزيارة أو موسم العذراء أو المولد»، ويحل فى كل عام بعد عيد القيامة بنحو الشهر.

تضافر نسيج الأمة في مختلف المناسبات

وقد تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس، الدير للوقوف على الإجراءات الأمنية وتقديم الدعم اللوجيستي لموسم مولد السيدة العذراء.

وقدم المحافظ التهاني للإخوة الأقباط بهذه المناسبة، مؤكداً على تضافر نسيج الأمة المصرية في مختلف المناسبات، حيث تجمع الأعياد والأفراح النسيج الوطني، بتزامن مولد السيدة العذراء هذا العام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، أن روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التي تسري في جسد الوطن، ستظل دائماً مصدر قوة وتماسك لمصر في مواجهة التحديات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المشروعات القومية، ومنها مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يعزز من مكانة مصر السياحية، ويجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار

ووجه المحافظ، باستمرار تأمين الزوار وتوفير الحماية المدنية لضمان سلامتهم، مشدداً على مراقبة جودة وصلاحية السلع المعروضة وتوفير منتجات آمنة وصحية للزوار، وتكثيف الحملات المرورية لضبط حركة المرور، وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير.

من جانبه، أعرب الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، عن ترحيبه بزيارة محافظ المنيا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق الترابط والانتماء لوطننا العزيز مصر.