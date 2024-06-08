«فنون الزنتانجل».. ورشة تدريبية في متحف قصر المنيل اليوم

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إقامة متحف قصر المنيل، اليوم، ورشة عمل جماعية على أنغام الموسيقى للتعريف بفن الخربشة الهادف والتي تقام تحت عنوان «فنون الزنتانجل في المتاحف»، لافتا إلى أن تلك الورشة تقام لأول مرة في مصر، موضحا أنها تقام تحت رعاية المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار.

طلبة وخريجو الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

ويكون حضور مقصورا فقط على طلبة وخريجي كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وطلبة وخريجي العمارة، والتربية الفنية، والتربية النوعية، وكذلك خريجي دبلومة العلاج بالفن بجامعة حلوان، والمهتمين بالفنون التشكيلية.

وأوضح القطاع أن تلك الدورة سيحاضر بها كل من الدكتورة منال عليوة، استشاري التدريب الدولي المعتمد في العلاج بالفن، والدكتورة مريام هبستر الممارس الدولي المعتمد في فنون الزنتانجل.

ورشة تدريبية بمتحف شرم الشيخ اليوم

وفي سياق متصل، أعلن متحف شرم الشيخ عن تنظيم ورشة تدريبية مساء اليوم تحت عنوان (خِبرِ 2)، موضحا أن تلك الورشة مخصصة للفئة العمرية من 6 إلى 16 سنة.

يشار إلى أن الزنتانجل هو فن الخربشة بالورق وإبداع أشكال معقدة، وهو فن يساعد في علاج عدد من الأمراض.