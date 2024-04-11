أسعار تذاكر زيارة متحف قصر المنيل.. تبدأ من 5 جنيهات

أعلن المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة، سعر تذكرة زيارة متحف قصر المنيل الذي يستقبل الزوار يوميًا حتى الساعة 5 مساء، موضحًا التذكرة تبدأ من 5 جنيهات للطلاب المصريين والعرب.

أسعار تذاكر زيارة متحف قصر المنيل

وأوضح المجلس الأعلى للآثار، أنّ سعر تذكرة قصر المنيل جاءت كالتالي:

سعر تذكرة قصر المنيل للمصريين والعرب 20 جنيهًا.

سعر تذكرة قصر المنيل للطلاب المصريين والعرب ب 5 جنيهات.

سعر تذكرة قصر المنيل للزوار الأجانب بلغت 180 جنيهًا.

سعر تذكرة قصر المنيل للطلاب الأجانب 90 جنيهًا.

وأشار المجلس الأعلى للآثار، إلى أن متحف قصر المنيل يستقبل الزيارات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق في تمام الساعة 4:30 مساءً.

وفي سياق متصل، أعلن متحف ركن فاروق بحلوان، أن سعر تذكرة الدخول للمصريين والعرب 20 جنيهًا، وللطلاب المصريين 10 جنيهات، بينما يبلغ سعر تذكرة زيارة متحف ركن فاروق 100 جنيه للزائر الأجنبي و50 جنيهًا للطالب الأجنبي.