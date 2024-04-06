جهاد شريت قائما بأعمال رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

أصدر الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الاقصر قرار بتعيين الدكتورة جهاد محمد شريت استاذ العمارة الداخلية المساعد قائما بأعمال رئيس قسم الديكور، بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر رئيسا للقسم.

السيرة الذاتية لجهاد شريت

وجهاد شريت تخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 2003 بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى على الدفعة .

كما تم تكليفها منسقا عاماً للأنشطة الطلابية منذ 2021 ، وأخصائي أول التطوير المهني التابع للجامعة الأمريكية 2022، وعضوية العديد من لجان التحكيم المحلية والدولية منها مسابقة الريشة الذهبية بمدينة اليكانتي اسبانيا 2022.

قوميسير معرض الفنون البصرية الدولي بمنتدى جامعة الاقصر الافريقي 2020، قوميسير معرض الفنون التشكيلية المصاحب للندوة التثقيفية التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رحاب جامعة الاقصر 2022 و2023.

وحصلت على العديد من الجوائز أهمها جائزة الفنون و الآداب من أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصميم ميادين الاقصر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما حصلت على وسام شعار النبل من رئيس مدينة ساكس بمقاطعة اليكانتي اسبانيا 2022، والجائزة الاولى بينالي بورسعيد 2007، الجائزة الثالثة بينالي بورسعيد 2005، الجائزة الثالثة جرافيك صالون الشباب 2005، جائزة جمعية محبي الفنون الجميلة 2006.

كما شاركت في العديد من الفعاليات الفنية المحلية والدولية بترشيح رسمي من وزارة الثقافة المصرية منها صالون الشباب، المعرض العام ، صالون القطع الفنية الصغيرة، معرض اثنين اثنين، ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك الخامس، ملتقى بيت الاشقر لبنان، ملتقى اللوان دكالة الدولي المغرب، مسابقة الريشة الذهبية اليكانتي.