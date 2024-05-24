«الأعلى للآثار»: 500 ألف زائر لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بأستراليا

أعلن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، انتهاء رحلة عرض معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف أستراليا بمدينة سيدني الأسترالية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال مدة عرضه هناك، بداية من يوم 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024.

وأضاف «إسماعيل»، في بيان، لوزارة السياحة والآثار اليوم، أنّ المعرض بمحطته الرابعة بسيدني، شهد نجاحًا ملحوظًا إذ استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة، من جميع المدن الأسترالية لزيارة المعرض والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب.

أهمية المعارض الخارجية المؤقتة

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنّ النجاح الذي حققه المعرض بأستراليا يؤكد على أهمية المعارض الخارجية المؤقتة كونها سفيرًا لمصر وحضارتها في الخارج، كما تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض سوف ينتقل إلى محطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا؛ ليفتح أبوابه لاستقبال زائريه من القارة الأوروبية في يوليو المقبل.

رقم قياسي بأعداد الزائرين

وأشار إلى أنّ متحف أستراليا نشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» منشورًا يفيد بأنّ عدّد الزائرين لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» حقق رقمًا قياسيًا لزائري المتحف.

يشار إلى أنّ معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يضم 182 قطعة أثرية أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني، من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك «رمسيس الثاني».