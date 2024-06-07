الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وتنقلها إلى المستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة لنقل سيدة مسنة مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، مريضة وغير قادرة على الحركة، للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.