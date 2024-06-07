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ضبط متهم بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:02 م | الجمعة 07 يونيو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

 كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية بإنشاء وإدارة كيان تعليمي غير مرخص بمحافظة القاهرة، لمنح شهادات في عدة مجالات «مزورة» والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي بزعمه توفير فرص عمل للشباب والفتيات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المنسوبة صدورها لإحدى الشركات العالمية "مزورة" – 2 ختم خاص بالكيان - جهاز حاسب آلي بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).. وأقر بنشاطه غير المشروع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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