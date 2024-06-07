ضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «زيت طعام» في عبوات مدون عليها علامات تجارية على خلاف الحقيقة، وأخرى دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على «2.360 طن زيت طعام – 9000 زجاجة وكرتونة فارغة – 10000 إستيكر لعلامات تجارية مختلفة».. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.