«جولد بيليون»: الذهب يتراجع 1.5% عالميا ويسجل أدنى مستوى في يومين

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم، رغم تسجيل أعلى مستوى في أسبوعين مطلع جلسة اليوم، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي، لتستعد الأسواق لتقبل البيانات صاحبة التأثير الكبير على توقعات أسعار الفائدة.

انخفاض أونصة الذهب اليوم بنسبة 1.5%

وبحسب «جولد بيليون» سجلت أونصة الذهب انخفاض اليوم بنسبة 1.5% لتسجل أدنى مستوى في يومين عند 2.337 دولار للأونصة بعدما افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2376 دولار للأونصة، لتتداول حالياً عند المستوى 2341 دولار للأونصة، وكانت قد سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 2387 دولار للأونصة.

هذه التطورات جاءت بعد أن ارتفع الذهب ليومين متتاليين وأغلق تداولات جلسة الأمس فوق المستوى 2365 دولار وهو الحد العلوي لمنطقة تذبذب التداولات التي سيطرت على حركة الذهب لأسبوعين، وهو ما ساعد على ارتفاع السعر مطلع جلسة اليوم لأعلى مستوياته في أسبوعين.

رغم انخفاض سعر الذهب اليوم إلا أنه كان في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9%، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى التراجع بسبب استعداد الأسواق لتقبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي تصدر اليوم، ليكون لدى الذهب مجال للحركة مع صدور البيانات اليوم.

صدرت العديد من البيانات عن قطاع العمالة الأمريكي منذ بداية الأسبوع ولكنها أظهرت تباطؤ أداء القطاع خلال الشهر الماضي، وقد أدى هذا إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام في ظل تباطؤ نمو قطاع العمالة.

يذكر أن أي ضعف في بيانات سوق العمل الأمريكي يمكن أن يترجم إلى ارتفاع في أسعار الذهب، لأنه يعني تزايد فرص خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، وخفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.