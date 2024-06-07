انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات

انخفض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق المختلفة ومحال الصاغة، إذ سجلت أسعار الذهب عيار 21، تراجعا بقيمة 10 جنيهات للجرام عن بداية التعاملات، حيث بلغ سعره صباح اليوم 3140 جنيهًا للشراء، بينما وصل حاليا إلى 3130 جنيها، وبالنسبة لسعر البيع فقد سجل حاليا 3110 جنيها، بعدما سجل صباحا 3120 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة، 3140 جنيهًا للشراء، و3120 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، حاليا 3577 جنيها، 3554 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2683 جنيهًا للشراء و2666 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، 2087 جنيهًا للشراء، و2073 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة، 25 ألفًا و40 جنيه، بعدما سجل صباحا 25 ألفا و120 جنيهًا.