أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب عالميًا عن تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 7-6-2024، إذ سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة نحو 3140 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع، وتشهد أسعار الذهب رواجًا في عمليات الشراء، بسبب ارتباط موسم الأعياد بالزواج والخطوبة.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وكذلك باقي أعيرة الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 7-6-2024 بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، وهي كالتالي:

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة نحو 3140 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، 3690 جنيهًا للشراء و3570 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2691 جنيهًا للشراء و2668 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن نحو 2095 جنيها للشراء، و2080 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة، 25 ألفًا و150 جنيها.