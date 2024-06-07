«السكة الحديد» تقرر تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط

طالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

وقالت الهيئة، إنّ هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة سير القطارات بالسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

فرق طوارئ لمتابعة درجات الحرارة

وأكدت الهيئة متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ومدى تأثيرها على الخطوط وخصوصًا الوجه القبلي، من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأوضحت أنّ حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل. واعتذرت الهيئة للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.