مواعيد القطارات اليوم وغدا بين الصعيد الإسكندرية.. وأسعار التذاكر

يولي آلاف المسافرين أهمية كبرى لمعرفة مواعيد القطارات اليوم وغدا، خصوصًا قطارات الصعيد، أو الإسكندرية، فضلًا عن أسعار تذاكر سكك حديد مصر، إذ يعتمد عليها الآلاف في سفرهم خصوصًا خلال الويك إند، أو قبيل الإجازات الرسمية الطويلة، لكونها الوسيلة الأسرع والأرخص والأسهل والأكثر أمانًا خصوصًا في المحافظات البعيدة عن القاهرة بمسافات كبيرة.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل مواعيد القطارات اليوم وغدا، متضمنةً مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، ومواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة وأسعارها، فضلًا عن أسعار تذاكر سكك حديد مصر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد القطارات اليوم الصعيد

وتأتي مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم وغدا، بحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإنّ مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم القاهرة/ أسوان تأتي كما يلي:

يقوم قطار رقم 1902 مكيف القاهرة/ أسوان 12:20 منتصف الليل.

يقوم قطار رقم 3006 ثالثة مكيف القاهرة/ أسوان 12:50 مساءً.

يقوم قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسيوط 6:30 صباحًا.

يقوم قطار رقم 980 VIP القاهرة/ أسوان 8:00 مساءً.

يقوم قطار رقم 2010 مكيف القاهرة/ أسوان 10:00 صباحًا.

يقوم قطار رقم 982 VIP القاهرة/ أسوان 12:00 ظهرًا.

يقوم قطار رقم 986 مكيف القاهرة/ أسوان 2:00 ظهرًا.

يقوم قطار رقم 162 تهوية القاهرة/ الأقصر 14:20.

يقوم قطار رقم 2006 مكيف القاهرة/ أسوان 5:15 عصرًا.

يقوم قطار رقم 2012 مكيف القاهرة/ أسوان 5:30 عصرًا.

يقوم قطار رقم 872 مكيف القاهرة/ أسيوط 5:45 عصرًا.

يقوم قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان 7:10 مساءً.

يقوم قطار رقم 84 القاهرة/ أسوان نوم 7:20 مساءً.

يقوم قطار رقم 2014 VIP القاهرة/ أسوان 9:00 مساءً.

يقوم قطار رقم 976 VIP القاهرة/ أسوان 8:00 مساءً.

يقوم قطار رقم 82 القاهرة/ أسوان نوم 9:10 مساءً.

يقوم قطار رقم 996 القاهرة/ أسوان مكيف 10:00 مساءً.

يقوم قطار رقم 90 القاهرة/ أسوان تحيا مصر 10:10 مساءً.

يقوم قطار رقم 974 القاهرة/ الأقصر تهوية 5:30 صباحًا.

يقوم قطار رقم 936 القاهرة/ أسوان مكيف 7:35 صباحًا.

يقوم قطار رقم 80 القاهرة/ أسوان تهوية 9:00 صباحًا.

يقوم قطار رقم 1004 القاهرة/ أسوان تهوية 9:30 صباحًا.

يقوم قطار رقم 160 القاهرة/ الأقصر تهوية 12:15 ظهرًا.

يقوم قطار رقم 972 القاهرة/ أسيوط تهوية 4:20 مساءً.

يقوم قطار رقم 188 القاهرة/ أسوان تهوية 6:00 مساءً.

يقوم قطار رقم 1014 القاهرة/ أسوان تهوية 6:50 مساءً.

يقوم قطار رقم 2030 القاهرة/ أسوان تالجو 7:00 مساءً.

يقوم قطار رقم 1012 القاهرة/ أسوان تهوية 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم سوهاج

وبحسب سكك حديد مصر، فإنّ مواعيد القطارات اليوم وغدا سوهاج تكون كالآتي:

يقوم قطار رقم 970 بورسعيد/ سوهاج 2:00 ظهرًا.

يقوم قطار رقم 990 القاهرة/ سوهاج 4:00 عصرًا.

يقوم قطار رقم 890 القاهرة/ سوهاج ثالثة مكيف 11:30 مساءً.

يقوم قطار رقم 1006 القاهرة/ سوهاج تهوية 6:00 صباحًا.

يقوم قطار رقم 891 سوهاج/ القاهرة ثالثة مكيفة 11:00 ظهرًا.

يقوم قطار رقم 186 بورسعيد/ سوهاج سياحي 1:30 ظهرًا.

مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة

وتأتي مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة اليوم وغدا وأسعارها كما يلي:

يقوم قطار رقم 119 القاهرة/ الإسكندرية 5:00 صباحًا، وسعر التذكرة 65 جنيها.

يقوم قطار رقم 903 القاهرة/ الإسكندرية 6:00 صباحًا، وسعر التذكرة 80 جنيها أولى، و65 جنيه ثانية.

يقوم قطار رقم 2025 القاهرة/ الإسكندرية تالجو أسباني 8:00 صباحًا، وسعر التذكرة 225 جنيها أولى، و150 جنيها ثانية.

يقوم قطار رقم 901 القاهرة/ الإسكندرية إكسبريس مكيف إسباني 8:10 صباحًا، وسعر التذكرة 80 أولى و65 ثانية.

يقوم قطار رقم 905 القاهرة/ الإسكندرية VIP 9:00 صباحًا، وسعر التذكرة 145 أولى، و115 ثانية.

يقوم قطار رقم 911 القاهرة/ الإسكندرية إكسبريس 10:00 صباحًا.

يقوم قطار رقم 89 القاهرة/ الإسكندرية التوربيني، وسعر التذكرة 105 حنيهات والثانية 75 جنيها.

يقوم قطار رقم 913 القاهرة/ الإسكندرية إكسبريس أسباني 12:00 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيها أولى، و65 ثانية.

يقوم قطار رقم 2023 القاهرة/ الإسكندرية 4:20 مساءً، وسعر التذكرة 225 درجة أولى، و150 الثانية.

يقوم قطار 919 القاهرة/ الإسكندرية مكيف إكسبريس إسباني 2:25 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيها أولى و65 ثانية.

يقوم قطار رقم 917 القاهرة/ الإسكندرية VIP 5:30 مساءً، وسعر التذكرة 145 جنيها أولى، وثانية 115.

يقوم قطار رقم 915 القاهرة/ الإسكندرية مكيف إسباني إكسبريس 3:20 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيها أولى و65 للثانية.

يقوم قطار رقم 2027 القاهرة/ الإسكندرية تالجو 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 225 أولى، و150 ثانية.

يقوم قطار رقم 931 القاهرة/ الإسكندرية مكيف إسباني إكسبريس 8:15 مساءً، وسعر التذكرة 80 درجة أولى، و65 ثانية.

يقوم قطار رقم 935 القاهرة/ الإسكندرية VIP 10:30 مساءً، وسعر التذكرة 145 جنيها أولى، و115 ثانية.