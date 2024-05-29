5 نصائح للحفاظ على النباتات والأراضي الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة

قال أحمد أسامة مهندس زراعي، إن ارتفاع درجات الحرارة يفقد النباتات والمناطق الزراعية كمية كبيرة من المياه لابد من تعويضها إلى جانب فقد العديد من المعادن التي تحتاجها الزراعات لاكتمال عملية البناء الصوئي والحفاظ على الثمار.

نصائح للحفاظ على الزراعات في ارتفاع درجات الحرارة

وقال علوان، إن هناك 5 نصائح لابد للفلاح من الالتزام بها أو المشرفين على الأراضي الزراعية الواسعة، للحفاظ على أي محصول وهي:

1- النباتات تفقد كمية مياه أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك لابد من زيادة كمية المياه بالشكل والطريقة المناسبة لحالة النباتات وحالة التربة.

2- عملية البناء الضوئي تقل مع ارتفاع الحرارة عن الطبيعي، وبالتالي تقل نواتج عملية البناء الضوئي، ولذلك لابد من تعويض الشجرة بما لم تنجح في انتاجه من عملية البناء الضوئي سواء بالرش أو التسميد.

3- ارتفاع الحرارة يسبب لسعات على قشرة الثمار، بالتالي تقل جودة الثمرة، والحل هو الاهتمام بالعناصر التي تحافظ على قشرة الثمرة قبل موجة الحر، إلى جانب رش أشياء وقائية وقت الموجة للحفاظ على الثمرة.

4- ارتفاع الحرارة يقلل الجهد ويقلل نقل المياه من الجذر للأوراق، لذلك لابد من استخدام العنصر الذي يساعد على نقل المياه من الجذر للأوراق.

5- حال وجود تزهير تقل عملية التلقيح والإخصاب، مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك يمكن استخدام العنصر المناسب اللي بينجح عملية التلقيح والإخصاب.