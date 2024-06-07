بعد تحقق توقعاته بفوز منتخب مصر.. هل يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالمستقبل؟

فرحة كبيرة رُسمت على وجوه عشاق الكرة المصرية، بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلا أن ما لفت الأنظار فوز المنتخب بالنتيجة ذاتها التي توقعها الذكاء الاصطناعي قبل بدء المباراة بساعات قليلة، وهو ما جعلهم يتساءلون عن إمكانية تبؤه بالمستقبل.

تنبؤ الذكاء الاصطناعي بالمستقبل

الذكاء الاصطناعي، عبارة عن جهاز يتلقى المعلومات فقط، لا يمكنه أن يتعامل من تلقاء نفسه، هكذا أوضح خالد يسري، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتنبأ بالمستقبل، أما من ناحية تحقق توقعاته بالنسبة لفوز المنتخب المصري على نظيره بوركينا فاسو، فما هو إلا تحليل إحصائيات.

كيف توقع الذكاء الاصطناعي فوز المنتخب؟

وبحسب يسري، لفإن الذكاء الاصطناعي توقع فوز منتخب مصر، بناء على معلومات وإحصائيات لاعبي الفريقين في تصفيات كأس العالم، إذ تزويد الذكاء الاصطناعي بها، ومن خلالها يتوقع نتيجة المباراة، سواء من حيث كفاءة اللاعبين وقدرتهم وإحصائياتهم التي ينشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو مباراتهم السابقة، وهو ما استخدمه الذكاء الاصطناعي في توقع مباراة المنتخب الوطني ونظيره بوركينا فاسو، لكنه لا يجزم بشكل نهائي أن المنتخب سيفوز أو سيخسر، لأنه من الممكن أن يتحقق العكس.

جدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي، توقع فوز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 أو 2-1، نظرا لعوامل عدة تساعد المنتخب الوطني على تحقيق هذا الفوز المستحق، التي تمثلت في أداء اللاعبين، حيث توقع الذكاء الاصطناعي أن هناك لاعبيبن محددين في المنتخب يكون أدائهم حاسما في نتيجة المباراة.