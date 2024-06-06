وزير الاتصالات يبحث التعاون مع كوريا في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور لي جونغ هو وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا، فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجمهورية كوريا، فى مجالات الرقائق الالكترونية، والذكاء الاصطناعي، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي تستضيفه العاصمة سيول، بحضور خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجمهورية كوريا

خلال اللقاء جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لاحقا بين مصر وجمهورية كوريا، تتضمن مجالات التعاون التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع، كما وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا، لزيارة مصر للاطلاع عن قرب، على مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، واستكمال مباحثات التعاون بين الجانبين.

التوجهات الإستراتيجية للتحول الرقمي في أفريقيا

كما شارك الدكتورعمرو طلعت في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول التوجهات الإستراتيجية للتحول الرقمي في أفريقيا، بمشاركة وزراء من غانا وتونس ومدغشقر، وغينيا بيساو، وجزر القمر.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة، استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل من خلال العمل، ارتكازا على 3 محاور، وهي تحقيق التحول الرقمي لتمكين المواطنين من تلقي الخدمات الحكومية على نحو ميسر وسهل ومحوكم، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة فى الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وريادة الأعمال.

واستعرض جهود الدولة لتبني استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية، وكذلك الجهود المبذولة لتوفير بيئة تشريعية داعمة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الشركات على الاستثمار في مصر.

إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة فى مصر

في سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع ستانلي كيم نائب الرئيس للأعمال العالمية لشركة تليشيسبس TELECHIPS الرائدة فى مجال أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، بحضور سفير مصر بكوريا، لبحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة في مصر.

والتقى «طلعت» مع مسؤولي شركة «ماندو- MANDO» الرائدة في تصنيع مكونات السيارات.

المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد

تناول اللقاء المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال التعهيد، والجهود المبذولة لتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر في هذا المجال، في ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، كما جرى بحث فرص إقامة الشركة مركز للبحث والتطوير لها بمصر.

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات في مدينة سيول بجمهورية كوريا، تحت عنوان «تعزيز التضامن بين كوريا وأفريقيا من خلال الابتكار الرقمي».

وذلك بالتزامن مع فعاليات قمة «كوريا- أفريقيا 2024»، التي تنعقد بمشاركة وزراء ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من جمهورية كوريا ودول أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته التي تستغرق 3 أيام، عددا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين، وعددا من مسؤولي الشركات الكورية لبحث فرص التعاون والاستثمارات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.