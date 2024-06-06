الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مواجهة مصر وبوركينا فاسو.. من الفائز؟

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر وبوركينا فاسو التي تنطلق اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونتيجة لذلك توجهت «الوطن» إلى إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتيجة مباراة المنتخب الوطني مع بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث في البداية أجاب الذكاء الاصطناعي بأنه ليس من السهل إمكانية تنبؤ مباراة مصر وبوركينا فاسو وذلك لأن الفريقين لديهما نقاط ضعف ونقاط قوة.

توقع نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

بعد ذلك توقع الذكاء الاصطناعي أنه قد يفوز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 أو 2-1، وذلك نظرا لعوامل عدة تساعد المنتخب الوطني على تحقيق هذا الفوز المستحق والتي تمثلت في أداء اللاعبين، حيث توقع الذكاء الاصطناعي أن هناك لاعبيبن محددين في المنتخب يكون أدائهم حاسما في نتيجة المباراة.

عوامل لصالح منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي توقع أيضا، أن من ضمن العوامل التي تساعد منتخب مصر هي الحظ، مشيرا إلى أن الحظ يلعب دورا كبيرا في جميع مباريات كرة القدم، لذلك قد يكون الحظ له تأثير كبير في نتيجة المباراة.

اللعب على أرض الوطن، من ضمن العوامل التي توقع الذكاء الاصطناعي أن تكون سببا في فوز منتخب مصر، حيث ستعلب المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ما يمنحها ميزة الجمهور، مضيفا أن منتخب مصر يتمتع بخبرة أكبر من منتخب بوركينا فاسو في بطولات كرة القدم المهمة والكبرى.

وفي نفس الوقت كشف الذكاء الاصطناعي، عن أن هناك عدة عوامل لصالح منتخب بوركينا فاسو، قد تساعد على اللعب بشكل جيد ومنها القوة الهجومية، حيث يمتلك المنتخب قوى بقيادة لاعبي مثل برتراند تراوري، كما أن المنتخب يتمتع بالسرعة ولديه قدرة عاليه على الدفاع.