صوامع وشون الشرقية تستقبل 605 آلاف و334 طنا من محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن 605334 طن و 945 كيلو قمح .

القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية

وشدد محافظ الشرقية في بيان، على أهمية القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

تحذيرات لأمناء الصوامع والشون من تحصيل أي مبالغ من الموردين

من جانبها، حذرت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أمناء الصوامع والبناكر والهناجر والشون، من تحصيل أي مبالغ من الموردين، لأن «المشالات» من ضمن تكلفة التسويق.

تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها في تخزين القمح

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها، وكذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.

وأضافت وكيلة الوزارة - وفق بيان صادر عن مديرية التموين بالشرقية - ، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، باتباع أساليب التخزين السليمة، وتوفير مواد التبخير اللازمة، وكذلك عند تعرض الأقماح المخزنة لأي عجز أو تسريب، أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي، مؤكدة متابعة الأرصدة ونوعية الأقماح واللوطات، وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.