توزيع هدايا وعيدية على الأطفال المتميزين بمسجد الميناء في الغردقة

وزعت إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة اليوم الجمعة، عيدية على الأطفال المتميزين والمشاركين في النشاط التثقيفي الصيفي بالمسجد، تحت إشراف مديرية أوقاف البحر الأحمر في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

عيدية وهدايا للأطفال

وكرّم الشيخ حسام الدين محمود إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بتكريم 30 طالبًا، وقدم لهم شهادات تقدير لتميزهم في النشاط التثقيفي وتوزيع العيدية على أكثر من 100 طفل من الأطفال بالمشاركين فى البرنامج حيث تم توزيع الهدايا.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

وقال الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب المسجد في بيان صحفي، إن هذا التكريم تشجيعًا للطلاب على حفظ كتاب الله وغرس الآداب الإسلامية والقيم السليمة.

تخصيص 193مسجدًا و9 ساحات لأداء صلاة العيد

وفي سياق آخر، خصصت أوقاف البحر الأحمر 193 مسجدًا و9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتعيين إمام أساسي وآخر احتياطي بكل مسجد، وبدء حملات تطهير المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك؛ بناء على تعليمات وزير الأوقاف.