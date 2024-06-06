محافظ الجيزة يقرر فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بالمجان في العيد

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعدادا لكل المحافظات لاستقبال عيد الأضحي المبارك، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للتأكد من اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

وقرر المحافظ أنّ يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكل المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك والبالغ عددها 21 مجزرا، موجهًا مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكل المجازر، وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام بالشوارع

كما قرر المحافظ خلال الاجتماع حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعه بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ لتلقي والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية، كما وجّه هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير كل الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب راشد بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة أي ممارسات خاطئة للسائقين أو أي استغلال للمواطنين.

تجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد

كما وجه محافظ الجيزة وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على كل المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق؛ للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وكلف محافظ الجيزة وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد وتخصيص مصليات للسيدات وأخرى للرجال والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة للنظافة بمحيطهم.