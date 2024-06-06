من «أهل الكهف» لـ«اللعب مع العيال».. منافسة بين الشقيقين «عرفة» في العيد

موسم عيد الأضحى 2024 من أبرز المواسم السينمائية خلال الفترة الماضية، حيث يشهد مشاركة مجموعة من الأعمال الضخمة إنتاجيا والمتنوعة على مستوى الموضوعات التي تتناولها، بالإضافة إلى النجوم المشاركين في بطولتها.

ومن أهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور هذا الموسم الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» للمخرج طارق العريان، وفيلم «اللعب مع العيال» للمخرج شريف عرفة، بالإضافة إلى الفيلم المنتظر «أهل الكهف» للمخرج عمرو عرفة.

ويشهد الموسم السينمائي في عيد الأضحى منافسة واضحة بين الشقيقين «عرفة» على قائمة الإيرادات، فالمخرج شريف عرفة يتعاون للمرة الأولى مع الفنان محمد إمام بعد النجاحات العديدة التي حققها مع والده الزعيم عادل إمام، في الفيلم الكوميدي «اللعب مع العيال»، والذي يواجه منافسة صعبة مع الأعمال الضخمة المشاركة في الموسم نفسه، وتحديدا «أهل الكهف» الذي يحمل توقيع شقيقه عمرو عرفة.

البرمو الدعائي لـ فيلم أهل الكهف

ويعود عمرو عرفة إلى السينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات بعد فيلم «آخر ديك في مصر» بطولة الفنان محمد رمضان، وتعد عودته الأقوى من خلال الفيلم المأخوذ عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم خالد النبوي، غادة عادل ومحمد ممدوح، وغيرهم، بالإضافة إلى ضخامة العمل على المستوى الإنتاجي الذي يجمع ما بين التاريخي والأكشن.