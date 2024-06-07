نائب محافظ القاهرة يوجه الموظفين بتوضيح كل إجراءات التصالح للمواطنين

وجه الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المراكز التكنولوجية، بتوفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للمواطنين، خلال عملية استقبال طلبات التصالح وشهادات البيانات، واستيفاء الأوراق كافة الخاصة بالتصالح، وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، لتقنين الوضع على المخالفة محل التصالح.

ملف التصالح على مخالفات البناء

وأكد نائب المحافظ، تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتيسير على المواطنين، في ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة المستمرة لإجراءات تلقي طلبات التصالح لتقنين الأوضاع.

وشدد «فوزي» على موظفي المراكز التكنولوجية، متابعة انتظام سير العمل، والتأكد من انتظام سير الدورة المستندية، لإنهاء إجراءات طلبات التصالح فى مخالفات البناء والطلبات المتنوعة.

لوحات إرشادية

كما شدد على موظفي الخدمة، بضرورة توضيح كل الخطوات والإجراءات للمواطنين، من خلال لوحات إرشادية داخل مقار المركز التكنولوجي، بكل إجراءات وخطوات التقنين لتخفيف العبء والتيسير عليهم، بداية من التقديم على شهادة البيانات، وتقديم المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفة البناء، وفق الضوابط التي أقرها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون.